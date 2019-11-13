По словам экспертов в сфере туризма, сейчас происходит удешевление путёвок в Турцию. Тур на восемь дней на двоих можно сегодня приобрести менее, чем за 50 тысяч рублей.Подешевели путёвки в Бахрейн. В начале декабря в эту страну можно будет вдвоём совершить восьмидневный тур примерно за 80 тысяч рублей. Минимальная цена на тур в Эмираты составляет 48 тысяч рублей. В Бахрейн минимальная цена приближается к 57 тысячам рублей.Средний чек поездки на Гоа составляет 95 тысяч рублей, минимальная цена - 39 тысяч. Поездка на двоих на десять дней в Иорданию обойдётся в 50 тысяч рублей.