ИА «Ореанда-Новости». Специалисты спрогнозировали сокращение реальных зарплат россиян на 12%. Из еженедельного мониторинга состояния деловой среды в России Центра стратегических разработок (ЦСР) следует, что в 2020 году реальные зарплаты граждан могут сократиться на 12%. Тем временем уровень безработицы вырастет до 12,1%.

В исследовании отмечается, что наибольший отрицательный эффект на бизнес окажет девальвация рубля, коронавирус и падение цен на нефть. С учётом экономических ожиданий бизнеса эксперты посчитали, что среднемесячная зарплата в целом может снизиться почти на четыре тысячи рублей в месяц.

Также в ЦСР считают, что Россию ждёт рост уровня безработицы. Число безработных в стране в этом году может вырасти до 9,1 миллиона человек с 3,5 миллионов в 2019 году. Наибольшее снижение численности занятых ожидается в обрабатывающих производствах.