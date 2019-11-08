ИА «Ореанда-Новости». Опрос показал, что больше половины жителей России ходят на работу с ОРВИ.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования портала «Здоровье Mail.ru».

По данным исследования, 65% граждан России продолжают ходить на работу во время заболевания. Они не уходят на больничный, чтобы лечиться. Оказалось, что если сотрудник всё же решил уйти с рабочего места, то 49% из таких продолжат работать дома.

Кроме того исследование показало, что больше 40% населения в этом году не были у врача. И лишь 46% граждан выбрали бесплатные поликлиники.

50% жителей отправляются к специалистам только в крайней степени недомогания. Большинство лечится дома лекарствами, которые уже под рукой или рецептами народной медицины.

Эксперты рекомендуют менять порядок вещей. Чаще всего болезни приобретают серьёзный характер, если не посетить специалиста вовремя.