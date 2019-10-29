ИА «Ореанда-Новости». Опубликованы потери россиян от введения Западом контрсанкций.

Исследование провели РАНХиГС и Центр экономических и финансовых исследований и разработок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты.

Как оказалось, каждый житель России теряет на контрсанкциях около трёх тысяч в год. Это примерно 530 миллиардов рублей. Дело в том, что на основные продукты у Москвы нашлась региональная замена. Свинина, курица, томаты и и другие продукты питания были успешно замещены. Однако с продуктами других категорий не получилось.

Большую часть санкционных товаров так и не удалось заменить. Странами, на чью продукцию перешли россияне после введения ограничений, стали Аргентина, Белоруссия, Чили, Швейцария и Уругвай. Их товары оказались намного дороже своих предшественников.

Ситуация с продуктовым эмбарго началась несколько лет назад. Тогда Россия ответила санкциям стран Запада ограничением на их продукцию.