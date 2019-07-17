Премьер отметил, что переход на электронное удостоверение личности может произойти даже раньше запланированного срока. Медведев отметил, что отказаться от бумажных паспортов можно будет уже к 2024 году.Отметим, что концепция внедрения электронного удостоверения личности была утверждена ещё в 2013 году.