17.07.2019, 17:01
Электронные паспорта в России будут внедрять c 2024 года
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне уже к 2024 году могут перейти на электронные паспорта, пишет РИА Новости.
Премьер отметил, что переход на электронное удостоверение личности может произойти даже раньше запланированного срока. Медведев отметил, что отказаться от бумажных паспортов можно будет уже к 2024 году.
Отметим, что концепция внедрения электронного удостоверения личности была утверждена ещё в 2013 году.
Премьер отметил, что переход на электронное удостоверение личности может произойти даже раньше запланированного срока. Медведев отметил, что отказаться от бумажных паспортов можно будет уже к 2024 году.
Отметим, что концепция внедрения электронного удостоверения личности была утверждена ещё в 2013 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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