03.06.2019, 17:11
Электронные посадочные талоны начал принимать симферопольский аэропорт
ИА "Ореанда-Новости" Электронные посадочные талоны стали функционировать в аэропорту города Симферополь. Вся необходимая информация сохраняется в памяти смартфона у авиапассажиров.
Для того, что попасть на борт воздушного судна, путешественникам необходимо пройти регистрацию на самолёт в интернете. Таким образом пассажир сможет получить посадочный талон в электронном виде. Талон содержит штрих-код и основные сведения о пассажире, указанные им при регистрации. При входе на территорию контролируемого доступа в аэропорте пассажир прикладывает собственный мобильный телефон к специальному устройству, которое считывает всю необходимую информацию. Пассажиров предупреждают об обязательном наличии документа, удостоверяющего личность. Такое нововведение особо обрадовало пассажиров, которые предпочитают летать без багажа. Время, затраченное на прохождение в зону посадки, значительно сокращается.
Для тех, кто решил воспользоваться этой усовершенствованной функцией, действует правило предъявления посадочного талона в любой момент по запросу. Даже если у пассажира в смартфоне отсутствует доступ к интернету. То есть электронный талон должен быть сохранён в памяти телефона в режиме оффлайн. Авиакомпания, которая организовывает рейс, должна подтвердить возможность использования такого электронного посадочного билета у пассажиров.
Чтобы система использования электронных талонов заработала в полную силу, в симферопольском аэропорте было установлено специальное оборудование для считывания информации с мобильных телефонов авиапассажиров. Для тех, кто предпочитает действовать при регистрации традиционным способом, функция самостоятельной печати и получение посадочного талона на бумаге сохраняется на стойке регистрации.
Для того, что попасть на борт воздушного судна, путешественникам необходимо пройти регистрацию на самолёт в интернете. Таким образом пассажир сможет получить посадочный талон в электронном виде. Талон содержит штрих-код и основные сведения о пассажире, указанные им при регистрации. При входе на территорию контролируемого доступа в аэропорте пассажир прикладывает собственный мобильный телефон к специальному устройству, которое считывает всю необходимую информацию. Пассажиров предупреждают об обязательном наличии документа, удостоверяющего личность. Такое нововведение особо обрадовало пассажиров, которые предпочитают летать без багажа. Время, затраченное на прохождение в зону посадки, значительно сокращается.
Для тех, кто решил воспользоваться этой усовершенствованной функцией, действует правило предъявления посадочного талона в любой момент по запросу. Даже если у пассажира в смартфоне отсутствует доступ к интернету. То есть электронный талон должен быть сохранён в памяти телефона в режиме оффлайн. Авиакомпания, которая организовывает рейс, должна подтвердить возможность использования такого электронного посадочного билета у пассажиров.
Чтобы система использования электронных талонов заработала в полную силу, в симферопольском аэропорте было установлено специальное оборудование для считывания информации с мобильных телефонов авиапассажиров. Для тех, кто предпочитает действовать при регистрации традиционным способом, функция самостоятельной печати и получение посадочного талона на бумаге сохраняется на стойке регистрации.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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