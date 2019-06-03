Вся необходимая информация сохраняется в памяти смартфона у авиапассажиров.Для того, что попасть на борт воздушного судна, путешественникам необходимо пройти регистрацию на самолёт в интернете. Таким образом пассажир сможет получить посадочный талон в электронном виде. Талон содержит штрих-код и основные сведения о пассажире, указанные им при регистрации.Пассажиров предупреждают об обязательном наличии документа, удостоверяющего личность. Такое нововведение особо обрадовало пассажиров, которые предпочитают летать без багажа. Время, затраченное на прохождение в зону посадки, значительно сокращается.Для тех, кто решил воспользоваться этой усовершенствованной функцией, действует правило предъявления посадочного талона в любой момент по запросу. Даже если у пассажира в смартфоне отсутствует доступ к интернету.Авиакомпания, которая организовывает рейс, должна подтвердить возможность использования такого электронного посадочного билета у пассажиров.Чтобы система использования электронных талонов заработала в полную силу, в симферопольском аэропорте было установлено специальное оборудование для считывания информации с мобильных телефонов авиапассажиров.