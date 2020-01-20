20.01.2020, 17:13
Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарём Роскомнадзора ОАО «ВымпелКом»
ИА «Ореанда-Новости». Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарём Роскомнадзора сегодня, 20 января. Ей предстоит курировать направление связи с общественностью.
Ранее Елена Прохорова являлась помощником депутата в Государственной думе и работала в ОАО «ВымпелКом» коммерческим директором. Новой главной обязанностью Прохоровой будет объективное информирование всех заинтересованных россиян о содержании и принципах деятельности Роскомнадзора, а также дальнейшее повышение прозрачности и открытости работы госоргана.
Стоит отметить, что ранее пост пресс-секретаря Роскомнадзора занимал Вадим Ампелонский.
Ранее Елена Прохорова являлась помощником депутата в Государственной думе и работала в ОАО «ВымпелКом» коммерческим директором. Новой главной обязанностью Прохоровой будет объективное информирование всех заинтересованных россиян о содержании и принципах деятельности Роскомнадзора, а также дальнейшее повышение прозрачности и открытости работы госоргана.
Стоит отметить, что ранее пост пресс-секретаря Роскомнадзора занимал Вадим Ампелонский.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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