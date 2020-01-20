Ранее Елена Прохорова являлась помощником депутата в Государственной думе и работала в ОАО «ВымпелКом» коммерческим директором. Новой главной обязанностью Прохоровой будет объективное информирование всех заинтересованных россиян о содержании и принципах деятельности Роскомнадзора, а также дальнейшее повышение прозрачности и открытости работы госоргана.