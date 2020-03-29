ИА «Ореанда-Новости». Врач-эпидемиолог рассказала, как победить коронавирус до разработки вакцины. Михаил Фаворов заявил «Вечерней Москве», что остановить эпидемию поможет изоляция, а также своевременное информирование людей о масштабах распространения коронавируса и связанных с этим рисках.

Фаворов отметил, что основной ошибкой властей во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2013 был отказ от сообщения населению о масштабах распространения болезни. Кроме того, власти не требовали изолироваться и соблюдать население карантин, что привело к последствиям.

Врач обратил внимание, что Италия должна стать примером того, как равнодушие к такой опасной болезни привело к потере огромного количества людей.