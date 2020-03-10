ИА «Ореанда-Новости». Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США С-400. Эрдоган рассказал журналистам, что американская сторона уже не так строга в отношении закупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Турецкий лидер рассказал, что сейчас Штаты находятся в той точке, когда лишь просят пообещать не вводить С-400 в эксплуатацию. Это говорит о значительном смягчении позиции США, подчеркнул Эрдоган.

Новейшие российские системы ПВО С-400 в Турцию стали причиной кризиса в отношениях Вашингтона и Анкары. США потребовал отказаться от сделки с Россией и приобрести американские комплексы Patriot.