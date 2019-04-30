ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле заявил, что программа по созданию американских истребителей F-35 будет обречена на провал, если из неё будет исключена его страна. Политик также указал на то, что к Турции несправедливо относятся при разрешении данного вопроса.

Споры об исключении государства из программы началась из-за того, что США начали противодействовать поставкам в турецкую армию российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Пентагоне сочли, что такое сотрудничество ставит под угрозу безопасность программы самолётов F-35 и что дальнейшее участие Анкары в разработке истребителей-бомбардировщиков данной модели, таким образом, недопустимо.