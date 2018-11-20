ИА «Ореанда-Новости». Евросоюз пригрозил России конкретными мерами из-за ситуации в Азовском море. По мнению ЕС, Россия нарушает законы своей чрезмерной инспекцией судов, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

О том, что в ближайшее время Евросоюз планирует предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море, заявила Федерика Могерини, глава дипломатии ЕС. С её слов, Евросоюз довёл до сведения России необходимость прекратить «чрезмерные инспекции» судов, так как это наносит вред экономике России и европейским странам.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это [задержание судов] прекратится», – сообщила Федерика Могерини.

Сейчас власти ЕС рассматривают возможности поддержки районов Украины, которых затронули действия России.

«И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными», – сообщила глава дипломатии ЕС.

Ранее с призывом прекратить задержание судов к России обратились власти Великобритании. По мнению Министерства иностранных дел Великобритании, подобные задержания в Азовском море «дестабилизирует региональную экономику», а «Россия продолжает нарушать украинское и международное судоходство». В МИД Великобритании напомнили, что в марте Россией был открыт «незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымским полуостровом».

Еврокомиссар Могерини также проинформировала, что страны ЕС выразили единое мнение по непризнанию «так называемых» выборов в Донбассе (речь о выборах глав ДНР и ЛНР).

Напомним, в конце октября в ЕС одобрили резолюцию, призывающую власти европейских стран предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения обстановки в Азовском море.

"Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада", — сказал Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Могерини. Он также заявил, что советы или угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море.