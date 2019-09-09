Учёные обнаружили её в водах Охотского моря.

По информации, предоставленной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, косатке удалось прижиться в стае своих диких сородичей в Охотском море. Именно здесь и зафиксировали её учёные. Косатку выпустили в открытое море 6 августа, исследователи вели наблюдения около острова Южный, принадлежащего к Шантарскому архипелагу. Всего было выпущено тогда четырнадцать особей, всех их пометили. На фотографиях видно, что у одной из наблюдаемых учёными особей есть характерный шрам от метки. Это позволило сделать вывод о том, что это и есть косатка из «китовой тюрьмы». Учёные назвали её Зиной. Стоит отметить, что косатке удалось избавиться от метки, от неё остался только шрам.

Ранее, в августе, исследователи обнаружили ещё одну особь с другими дикими косатками – её узнали по специальной метке, сделанной 27 июня. Косатка принадлежит к первой партии освобождённых из Приморья животных.

Стоит отметить, что ситуация с «китовой тюрьмой», расположенной в бухте под названием Средняя в Приморье, стала известной общественности благодаря деятельности организации Greenpeace. Сотрудники в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа тринадцати косаток, внесённых в Красную книгу. Животных хотели продать Китаю. В дело вмешалась Владивостокская природоохранная прокуратура. Было возбуждено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Всего в «китовой тюрьме» обнаружили одиннадцать косаток и девяносто белух.