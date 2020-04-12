12.04.2020, 18:31
Эсперты оценили влияние ситуации с коронавирусом на доходы жителей России
ИА «Ореанда-Новости». Обвал цен на сырьё и самоизоляция населения способны привести к снижению экономики РФ в апреле-июне 2020 года на восемнадцать процентов. Эти факторы окажут влияние на реальные доходы жителей России - они могут снизиться на 17,5 процента. Такое заявление сделали эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, сообщает РБК.
По словам специалистов, данные показатели станут нижней точкой спада, после чего начнётся постепенное восстановление отечественной экономики.
По словам специалистов, данные показатели станут нижней точкой спада, после чего начнётся постепенное восстановление отечественной экономики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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