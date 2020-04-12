Эти факторы окажут влияние на реальные доходы жителей России - они могут снизиться на 17,5 процента. Такое заявление сделали эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, сообщает РБК.По словам специалистов, данные показатели станут нижней точкой спада, после чего начнётся постепенное восстановление отечественной экономики.