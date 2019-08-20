ИА «Ореанда-Новости». ЕК предложила России и Украине провести с 16 по 22 сентября следующую трёхстороннюю встречу по вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказал «РИА Новости» источник в ЕК. «. Мы теперь ждем подтверждений», — уточнил он.

13 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о наличии у украинской стороны «плана Б» на случай прекращения транзита. Он уверен, что Украина выживет без транзита российского газа, поскольку уже проходила через «очень сложные вызовы». Глава СНБО полагает, что «на всё есть ответ» и Киеву необходимо думать, чем усилить позиции.

При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина будет терять примерно по $3 млрд ежегодно, а также лишится возможности получения топлива для внутренних потребностей в случае прекращения транзита.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.