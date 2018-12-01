ИА "Ореанда-Новости". Европейский парламент внёс предложение рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Россией и перейти к точечному сотрудничеству. Как говорится в опубликованном 30 ноября проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, сотрудничество между РФ и ЕС может сохраниться только в тех вопросах, которые представляют "взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок".

При этом в проекте доклада указано, что Россия по-прежнему остаётся для Евросоюза в обозримом будущем одним из ключевых партнеров. В частности, проект "Северный поток -2" значительно повышает зависимость европейского сообщества от российского газа и "угрожает единому энергорынку ЕС", говорится в документе.

Вместе с тем, авторы проекта доклада не преминули перечислить все известные на текущий момент обвинения в адрес России.

Проект доклада Европарламента по отношениям с Россией будет вынесен на голосование в марте 2019 года. Все резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами и странами ЕС.

Напомним, соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом было подписано в 1998 году. Спустя девять лет начались переговоры о необходимости нового соглашения ввиду экономических реалий. Однако переговоры по пересмотру и дополнению соглашения несколько раз прерывались по инициативе ЕС: в первый раз в 2008 году как результат запрета Россией поставок на внутренний рынок зараженного польского мяса, затем в том же году после операции России по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, в 2014 году причиной приостановки переговоров стал переход Крыма в состав Российской Федерации.