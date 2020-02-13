ИА «Ореанда-Новости». Московский суд оштрафовал компанию Facebook вслед за Twitter.



Московский мировой судья Александр Михалев принял решение оштрафовать социальную сеть Facebook. Сумма административного штрафа составила четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента, который находится в зале суда.

Причиной такого решения послужил отказ юридического лица предоставить данные о российских пользователях Роскомнадзору.

Ранее такое же решение было принято в отношении компании Twitter, которое также ответило отказом на требования российского ведомства. Ровно как и Twitter, Facebook себя виновным не признаёт.