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Продюсер выступил с призывом к россиянам перестать беспокоить Алсу и её дочь. Он сказал, что результаты голосования его не волнуют, но, по его словам, инцидент на "Голосе" может повлиять на семью исполнительницы. Фадеевем было сказано, что из-за скандала наверняка испытывают переживания родные Алсу.Музыкант отметил, чтоБлагодаря этому у человека есть возможность оказать поддержку участнику шоу, которому он симпатизирует.