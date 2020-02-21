21.02.2020, 15:41
Фадеев встал на защиту Алсу, покупавшей СМС на "Голосе"
ИА «Ореанда-Новости». Максим Фадеев, занимающийся в России продюсерской деятельностью в музыкальной сфере, вступился за певицу Алсу, которая покупала СМС на шоу "Голос" для своей дочери Микеллы Абрамовой.
Продюсер выступил с призывом к россиянам перестать беспокоить Алсу и её дочь. Он сказал, что результаты голосования его не волнуют, но, по его словам, инцидент на "Голосе" может повлиять на семью исполнительницы. Фадеевем было сказано, что из-за скандала наверняка испытывают переживания родные Алсу.
Музыкант отметил, что правилами голосования, которыми руководствуются на Первом канале, разрешается одному зрителю послать до 20 СМС с одного номера. Благодаря этому у человека есть возможность оказать поддержку участнику шоу, которому он симпатизирует.
Продюсер выступил с призывом к россиянам перестать беспокоить Алсу и её дочь. Он сказал, что результаты голосования его не волнуют, но, по его словам, инцидент на "Голосе" может повлиять на семью исполнительницы. Фадеевем было сказано, что из-за скандала наверняка испытывают переживания родные Алсу.
Музыкант отметил, что правилами голосования, которыми руководствуются на Первом канале, разрешается одному зрителю послать до 20 СМС с одного номера. Благодаря этому у человека есть возможность оказать поддержку участнику шоу, которому он симпатизирует.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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