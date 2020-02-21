ИА «Ореанда-Новости»Максим Фадеев, занимающийся в России продюсерской деятельностью в музыкальной сфере, вступился за певицу Алсу, которая покупала СМС на шоу "Голос" для своей дочери Микеллы Абрамовой. 

Продюсер выступил с призывом к россиянам перестать беспокоить Алсу и её дочь. Он сказал, что результаты голосования его не волнуют, но, по его словам, инцидент на "Голосе" может повлиять на семью исполнительницы. Фадеевем было сказано, что из-за скандала наверняка испытывают переживания родные Алсу. 

Музыкант отметил, что правилами голосования, которыми руководствуются на Первом канале, разрешается одному зрителю послать до 20 СМС с одного номера. Благодаря этому у человека есть возможность оказать поддержку участнику шоу, которому он симпатизирует.