ИА «Ореанда-Новости» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против министерства обороны и подведомственного ему учреждения. Они обвиняются в нарушении положений федерального закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома чёрных и цветных металлов.

На аукционах в 2018 году победа неоднократно доставалась компании «Транслом», которой ранее владело ОАО «РЖД». С осени 2016 года «Транслом» находится под контролем фирмы «Кронос» Алексея Золотарёва, связанного с бывшим министром транспорта Игорем Левитиным.

В ФАС поступил ряд жалоб от ломозаготовительных организаций, которые заявили о несогласии с укрупнением лотов на торгах, что повышало их цену, а также с включением в состав одних и тех же лотов сырья, находящегося в разных регионах, что вело к росту транспортных расходов участников аукционов.

Расследование ФАС выявило, что на семи аукционах, состоявшихся в 2018 году, победил «Транслом», между тем как лишь на одних торгах не было допущено нарушений законодательства о конкуренции.