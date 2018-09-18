Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила нарушениях в закупках Министерства здравоохранения по строительству детского реабилитационного центра за три миллиарда рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе ФАС.



Компания «ТендИн» подала жалобу в ФАС на действия учреждения Минздрава при закупке работ на строительство и ввод в эксплуатацию детского реабилитационного центра. ФАС выявил нарушения в ходе расследования.

По данным ведомства, во время разбирательств было выяснено, что заказчик (Минздрав) незаконно запрашивал показатели и характеристики товаров, которые могут быть получены только после их приобретения и по результатам их испытаний. Например, участникам надлежало указать крупность песка и поминутную стойкость замков ко взлому. Также ряд нарушений был выявлен в аукционной документации заказчика.

«В частности, заказчик не установил требования о соответствии закупаемых товаров конкретным ГОСТ, предъявил избыточные требования к составу заявки на участие в аукционе, а в инструкции по ее заполнению не указал физические величины и характеристики товаров, изображенных в графическом формате, что могло ввести участников закупки в заблуждение и препятствовать верному заполнению заявок и, как следствие, ограничить количество участников закупки», — говорится в сообщении службы.

Минздраву было предписано устранит выявленные нарушения.



Последние расследования ФАС

17 сентября, в понедельник, стало известно, что антимонопольная служба в ближайшее время может возбудить дело против компании Samsung по поводу координации цен на смартфоны. Об этом сообщал замглавы ФАС Андрей Цариковский. Однако в пресс-службе Samsung воздержались от комментариев по этому поводу. В конце 2016 - начале 2017 года ФАС уже проверяла компанию Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны в России, но тогда по итогам проверки ведомство не выявило нарушений.

Также 17 сентября общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил, что ОНФ совместно с ФАС выявил сомнительные закупки в сфере поставок на территории России горюче-смазочных материалов на сумму более 176,8 миллиарда рублей. В этом замешано более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей.