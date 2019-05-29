29.05.2019, 17:47
ФАС завела дело против "Почты России"
ИА «Ореанда-Новости» В отношении «Почты России» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завела дело, поводом стал запрет на оплату пересылки уведомлений почтовыми марками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Нарушение антимонопольного законодательства было усмотрено в распоряжении «Почты России», согласно которому расплатиться за пересылку уведомлений можно только деньгами.
Ранее ФАС направляла «Почте России» предупреждение с требованием отменить это ограничение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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