ИА «Ореанда-Новости» В отношении «Почты России» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завела дело, поводом стал запрет на оплату пересылки уведомлений почтовыми марками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нарушение антимонопольного законодательства было усмотрено в распоряжении «Почты России», согласно которому расплатиться за пересылку уведомлений можно только деньгами.

Ранее ФАС направляла «Почте России» предупреждение с требованием отменить это ограничение.



