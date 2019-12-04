ИА «Ореанда-Новости». Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором заявил, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева пользовалась частным самолётом Bombardier Global Express 5000 за 50 миллионов долларов, пишут «Ведомости».



К такому выводу в ФБК пришли, сравнив публичную информацию о поездках Светланы Медведевой с расписанием полётов борта.



Отмечается, что этот же самолёт использует и телеведущая Наиля Аскер-заде. Этот вывод также был сделан на основе открытых данных о поездках журналистки и информации о перемещениях самолёта с бортовым номером.