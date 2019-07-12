ИА «Ореанда-Новости» . Российский путешественник Фёдор Конюховв бухте Севастополя. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Севастопольском государственном университете, сотрудники которого организовали экспедицию.

Представитель вуза рассказал, что экспедиция запланирована на следующую неделю. По его словам, Конюхову предстоит погрузиться на 17 метров, передает ТАСС. В университете уточнили, что планируется поднять с линкора несколько предметов, в том числе фрагменты интерьера.

Экспедицию к месту крушения линкора «Новороссийск» проводят севастопольские и курские археологи и студенты. Дно обследуют с помощью водолазного снаряжения и подводных роботов на дистанционном управлении.

Линкор «Новороссийск» затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов, причины которых до сих пор не выяснены. Выдвигались гипотезы о взрыве донной мины времен войны или собственного боезапаса корабля, а также диверсии. В результате катастрофы погибли 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.

Напомним, 6 июля сообщалось, что Фёдор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолёте с солнечными батареями. Конюхов и глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский отправились из Москвы в Евпаторию 5 июля. Изначально планировалось сделать перерыв в Анапе, однако из-за непогоды путешественникам пришлось изменить маршрут и сесть в Темрюке. Утром они продолжили полёт. Полёт на самолёте «Летающая Лаборатория» проводился в качестве подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием солнечной энергии. Воздушное судно оборудовано гибкими солнечными модулями российского производства и системами накопления энергии.