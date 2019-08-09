Участие в нём, по предварительным данным, примут около пятисот артистов.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Тулы, в фестивале в текущем году участники из шести стран соберутся в городе. Сама культурная программа будет длиться три дня. С пятницы до воскресенья жители и гости Тулы смогут насладиться выступлениями уличных артистов, которые отыграют на этот раз в восьмидесяти шести спектаклях. На семнадцати запланированных организаторами фестиваля площадках выступят также уличные артисты в ста перфомансах, файер-шоу и различного рода концертах.

Фестиваль уличных театров «Театральный дворик» в общей сложности продлится свыше ста часов. По словам сотрудников тульской администрации, свидетелями театрального действа могут стать около ста пятидесяти тысяч зрителей.

Сегодня состоялся первый день фестиваля. Торжественное открытие действа прошло в половине шестого вечера, местом открытия была выбрана площадка около памятника русскому конструктору и организатору стрелкового оружия Сергею Мосину. Далее праздничная колонна артистов прошла по пешеходной улице Металлистов. Конечной точкой маршрута уличных артистов стала площадь Ленина.

Многих посетителей театрального действа беспокоила погода. Однако, сильный ветер, который установился днём в Туле в прошедшую пятницу, ко времени открытия фестиваля немного стих.

Стоит уточнить, что Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» пройдёт в городе Туле уже в одиннадцать раз.



