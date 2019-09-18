ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отпустил из-под ареста участника несогласованной акции протеста 27 июля Айдара Губайдулина, пишет «Интерфакс».



Напомним, его обвинили в покушении на насилие в отношении полицейского - ему вменяется эпизод с броском пластиковой бутылкой в сторону сотрудников ОМОН. Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.



Суд также вернул прокурору на доследование дело Губайдулина по ходатайству гособвинения.