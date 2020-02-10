Таким образом, Дмитрий Пчелинцев был приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 16 и 14 лет получили Илья Шакурский и Андрей Чернов соответственно. В колонии строгого режима будут отбывать свои сроки Максим Иванкин (13 лет) и Михаил Кульков (10 лет). Оставшиеся 2 фигуранта дела «Сети» Василий Куксов и Арман Сагынбаев были приговорены в 9 и 6 годам колонии общего режима соответственно.Стоит отметить, что первым осуждённым по делу «Сети» был Игорь Шишкин. Его приговорили к 3,5 годам колонии в январе прошлого года.



