10.02.2020, 12:48
Фигуранты дела «Сети» были осуждены на сроки от 6 до 18 лет
ИА «Ореанда-Новости». Фигуранты дела «Сети» были осуждены на сроки от 6 до 18 лет. Решение было вынесено Приволжским окружным военным судом.
Таким образом, Дмитрий Пчелинцев был приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 16 и 14 лет получили Илья Шакурский и Андрей Чернов соответственно. В колонии строгого режима будут отбывать свои сроки Максим Иванкин (13 лет) и Михаил Кульков (10 лет). Оставшиеся 2 фигуранта дела «Сети» Василий Куксов и Арман Сагынбаев были приговорены в 9 и 6 годам колонии общего режима соответственно.
Дело «Сети» было заведено во втором полугодии 2017 года в отношении 11 человек, которые обвинялись в организации террористической группировки, а также подозревались в подготовке теракта и мятежа на чемпионате мира по футболу.
Стоит отметить, что первым осуждённым по делу «Сети» был Игорь Шишкин. Его приговорили к 3,5 годам колонии в январе прошлого года.
Таким образом, Дмитрий Пчелинцев был приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 16 и 14 лет получили Илья Шакурский и Андрей Чернов соответственно. В колонии строгого режима будут отбывать свои сроки Максим Иванкин (13 лет) и Михаил Кульков (10 лет). Оставшиеся 2 фигуранта дела «Сети» Василий Куксов и Арман Сагынбаев были приговорены в 9 и 6 годам колонии общего режима соответственно.
Дело «Сети» было заведено во втором полугодии 2017 года в отношении 11 человек, которые обвинялись в организации террористической группировки, а также подозревались в подготовке теракта и мятежа на чемпионате мира по футболу.
Стоит отметить, что первым осуждённым по делу «Сети» был Игорь Шишкин. Его приговорили к 3,5 годам колонии в январе прошлого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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