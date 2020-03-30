Слова спортсменки приводит издание Sport24.Фигуристкой был назван ажиотаж в продуктовых магазинах "дурдомом". Леонова заявила, что в "этой мишуре в магазинах" ничего не приобрела. Также она сказала, что у нет намерения поселиться в бункере.Спортсменка добавила, что если будет объявлено о том, что перестанут работать магазины, продающие продукты, то придется "затариться". Также Алёна Леонова заявила о важности запастись туалетной бумагой.Алёна Леонова становилась призером чемпионата мира, выигрывала чемпионат мира среди юниоров.