30.03.2020, 10:46
Фигуристка из России описала вызванный коронавирусом "дурдом"
ИА «Ореанда-Новости». Фигуристка из России Алёна Леонова поведала о том, какая реакция на распространение инфекции коронавируса в городе Санкт-Петербурге. Слова спортсменки приводит издание Sport24.
Фигуристкой был назван ажиотаж в продуктовых магазинах "дурдомом". Леонова заявила, что в "этой мишуре в магазинах" ничего не приобрела. Также она сказала, что у нет намерения поселиться в бункере.
Спортсменка добавила, что если будет объявлено о том, что перестанут работать магазины, продающие продукты, то придется "затариться". Также Алёна Леонова заявила о важности запастись туалетной бумагой.
Алёна Леонова становилась призером чемпионата мира, выигрывала чемпионат мира среди юниоров.
Фигуристкой был назван ажиотаж в продуктовых магазинах "дурдомом". Леонова заявила, что в "этой мишуре в магазинах" ничего не приобрела. Также она сказала, что у нет намерения поселиться в бункере.
Спортсменка добавила, что если будет объявлено о том, что перестанут работать магазины, продающие продукты, то придется "затариться". Также Алёна Леонова заявила о важности запастись туалетной бумагой.
Алёна Леонова становилась призером чемпионата мира, выигрывала чемпионат мира среди юниоров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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