ИА «Ореанда-Новости». Фигуристка из России Алёна Леонова поведала о том, какая реакция на распространение инфекции коронавируса в городе Санкт-Петербурге. Слова спортсменки приводит издание Sport24. 

Фигуристкой был назван ажиотаж в продуктовых магазинах "дурдомом". Леонова заявила, что в "этой мишуре в магазинах" ничего не приобрела. Также она сказала, что у нет намерения поселиться в бункере. 

Спортсменка добавила, что если будет объявлено о том, что перестанут работать магазины, продающие продукты, то придется "затариться". Также Алёна Леонова заявила о важности запастись туалетной бумагой. 

Алёна Леонова становилась призером чемпионата мира, выигрывала чемпионат мира среди юниоров.