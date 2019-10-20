ИА «Ореанда-Новости». Анна Щербакова успешно дебютировала на взрослом уровне фигурного катания.

По итогам одиночного катания среди женщин россиянки взяли две медали из трёх. Анна Щербакова выиграла Гран-при, заработав 227,76 баллов. Елизавета Туктамышева заняла третье место с 205,97 баллами. Серебро досталось американке Брэди Теннел за 216 баллов.

Щербакова в этот раз показала высокий результат, дебютировав на взрослом уровне. Фигуристка уже становилась чемпионкой России (в сезоне 2018-2019), дважды победителем юниорского Гран-при. Она стала серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

Ещё одна российская участница соревнований показала не самую удачную программу. Константинова заняла предпоследнее место.

Соревнования проходили в Лас-Вегасе. Следующий этап стартует 25 октября в Канаде.