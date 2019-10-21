Как рассказала Аннели Нуммелин, это нововведение спровоцировало лавину визовых обращений в первые восемь месяцев текущего года: количество заявлений в августе превысило аналогичный показатель прошлого года на 150%. Из-за этого дипмиссия испытывала "очень большие трудности в соблюдении графика выдачи виз".



За первые девять месяцев 2019 года петербургское консульство оформило почти столько же виз (535 тысяч), как за весь прошлый года (почти 545 тысяч). Начальник визового отдела предупредила, что следующий пиковый период обращений ожидается перед новогодними праздниками, и всем, кто планирует обращаться за разрешением на въезд, нужно сделать это заблаговременно.