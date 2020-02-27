ИА «Ореанда-Новости». Федеральная налоговая служба России временно приостановила операции по счёту российского подразделения Google - ООО «Гугл», пишет «МК».



В компании отметили, что произошедшее является «техническим моментом». Налоговики ситуацию никак пока не прокомментировали.



При этом «Коммерсант» сообщает, что у ФНС есть два исполнительных производства в отношении компании на общую сумму 4,1 тысячи рублей - их компания по решению суда должна выплатить в виде госпошлины.