ИА «Ореанда-Новости»Сергею Фомину, который находил в розыске из-за акции протеста 27 июля, предъявили обвинение об участии в массовых беспорядках, пишет «Интерфакс».

Ранее Фомин добровольно пришёл в полицию, объяснив, что не знал о том, что его объявили в розыск, так как был на отдыхе.

В СКР сообщили, что направили в суд ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде ареста. По версии следствия, Фомин руководил другими гражданами во время митинга, указывая им, что делать. 

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других участников массовых беспорядков.