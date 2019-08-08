ИА «Ореанда-Новости». Сергею Фомину, который находил в розыске из-за акции протеста 27 июля, предъявили обвинение об участии в массовых беспорядках, пишет «Интерфакс».



Ранее Фомин добровольно пришёл в полицию, объяснив, что не знал о том, что его объявили в розыск, так как был на отдыхе.



В СКР сообщили, что направили в суд ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде ареста. По версии следствия, Фомин руководил другими гражданами во время митинга, указывая им, что делать.



Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других участников массовых беспорядков.