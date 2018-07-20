ИА "Ореанда-Новости" Фонд ОМС провел оценку потребности в дополнительных финансовых ресурсах. Полученная в результате проведенного анализа сумма превышает 415 миллиардов рублей на 3 года: период с 2019 до 2020 года включительно. Предполагается, что почти все средства – более 380 миллиардов рублей - будут направлены на повышение зарплаты медицинскому персоналу, а так же организацию мотивационных мероприятий, целью которых является повышение численности врачей.

Федеральный фонд ОМС утверждает, что с учетом запланированных трансфертов из государственного бюджета на сумму более 500 миллиардов рублей, нуждается в дополнительных 416 миллиардах рублей.

В соответствии с указом от 2012 года фонд ОМС планирует затрачивать примерно по 35 миллиардов рублей в 2020-2021 года на обеспечение необходимых темпов роста зарплат работников медицинской сферы. Это касается не только денежных выплат врачам, но так же младшему и среднему медицинскому персоналу. При этом руководство фонда отмечает, что в 2019 году для этих целей имеются собственные средства – остаточные от использования в пошлые периоды.

Напомним, что обнародованный в мае текущего году указ Президента требует провести «поэтапное увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала». Это, в свою очередь, вызовет дополнительные расходы федерального фонда ОМС. Предполагается, что в следующем году на эти цели необходимо выделить около 50 миллиардов рублей, в 2020 году – примерно 100 миллиардов рублей, а в 2021 году – более 150 миллиардов рублей.

Следует отметить, что планируемые трансферты из бюджета в систему ОМС на следующие три года и так существенно превышают суммы за 2018-2020 бюджетный период. Это связано с увеличением объемов финансирования на борьбу с онкологическими заболеваниями почти в два раза.

Специалисты фонда ОМС планируют активно использовать систему высокотехнологичной медицины, которая сейчас не включена в общую помощь по обязательному медицинскому страхованию. На данную практику требуется не менее 100 миллиардов рублей в год, что за трехлетний период в сумме превышает 300 миллиардов рублей.