ИА «Ореанда-Новости». Работа Фонда развития региональных проектов должна начаться уже в следующем году.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об этом в кулуарах форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее».

По его словам, открытие Фонда должно состояться уже на Питерском международном экономическом форуме. Проект уже должен работать на момент объявления о его успешном старте. Дмитриев выразил надежды на то, что этим планам суждено сбыться.

На данный момент в проект необходимо внести некоторые изменения. Кроме того, он требует ряда нормативных документов, которые не до конца готовы.

Проект будет направлен на помощь регионам, которые отстают в финансовом плане. Механизм должен покрыть кассово-налоговый разрыв. Это поможет усовершенствовать реализацию национальных проектов.