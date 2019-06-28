ИА "Ореанда-Новости" Фонд Free Russia Foundation стал шестнадцатым в списке нежелательных организаций, составленным Министерством юстиции Российской Федерации. Фонд был учреждён выходцами из России на территории Соединённых Штатов Америки для того, чтобы поддерживать демократически настроенные силы внутри России. Ещё одним из видов деятельности фонда была поддержка политических заключённых.

Рейтинг неправительственных организаций, имеющих иностранные корни, ведёт Министерство юстиции России. В него попадают те объединения, чья деятельность на территории страны считается нежелательной. Решение о фонде Free Russia Foundation было вынесено 27 июня Генеральной прокуратурой России. Основанием для включения вышеуказанного фонда в «чёрный» список Минюста является российский закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Об этом рассказал директор департамента Министерства юстиции Андрей Чумаков.

Созданный в Вашингтоне четыре года назад фонд Free Russia Foundation или «Свободная Россия» был призван, по мнению основателей, объединить демократические российские силы внутри Америки и вести взаимовыгодную деятельность с западными экспертными сообществами. Одним из основных моментов устава фонда является поддержка политзаключенных не только российского, но и украинского происхождения. Также фонд работал над проектами, связанными с борьбой с пропагандой.