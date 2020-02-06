ИА «Ореанда-Новости». Глава компании «Норникель» Владимир Потанин занял первое место в российском рейтинге Forbes самых богатых людей.



В мировом рейтинге Потанин занял 38 место. Его состояние выросло за день, 6 февраля, на 418 миллионов долларов — до 25,1 миллиардов долларов. Forbes отмечает, что это произошло из-за последовательного роста акций «Норникеля».



На втором месте среди самых богатых россиян оказался глава «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием в 25 миллиардов долларов. Замкнул тройку лидеров глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 24,9 миллиардами долларов.