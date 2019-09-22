Представители пятидесяти пяти российских регионов приняли участие в данном мероприятии.

Форум «Дигория» состоялся на территории республики Северная Осетия. Местом проведения форума было выбрано Куртатинское ущелье. Инициаторами проведения слёта юных политологов выступили Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь») и правительство Северной Осетии. Помощь оказал и глава региона Вячеслав Битаров. Форум начался неделю назад. В течение всего времени проведения мероприятия представители из пятидесяти пяти регионов Российской Федерации проживали в гостиничном комплексе «Роза ветров».

Участников форума политологов ждали семь дней интенсивного обучения. Для них проводили лекции и мастер-классы, были организованы дискуссионные клубы. Лекторами на форуме «Дигория» выступили ведущие эксперты не только в области политологии, но и философии, социологии и других научных дисциплин. Были приглашены и преподаватели ключевых высших учебных заведений Российской Федерации. По словам лекторов, они тщательно выбирали темы для своих выступлений.

Стоит отметить, что мероприятие такой направленности и такого масштаба на территории Северной Осетии проводится в первый раз. Отбор участников проводился организаторами форума в несколько этапов. Также серьёзно авторы мероприятия подошли и к выбору выступающих. В завершении Первого всероссийского политологического форума «Дигория» для всех участников был организован концерт. Кроме того, организаторы пообещали, что запланировано проведение следующего форума в Северной Осетии в 2020 году.