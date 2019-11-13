ИА «Ореанда-Новости». В ФСБ заявили о ликвидации одного из самых крупных в даркнете интернет-магазинов наркотиков, пишет РИА Новости.



Сообщается, что магазин занимается распространением запрещённых веществ по всей стране. Сотрудники ФСБ изъяли 440 кг наркотиков. В частности, речь идёт о МДМА, гашине, мефедроне и других веществах. Партия оценивается в 650 миллионов рублей.



Отмечается, что были с поличным пойманы курьеры магазина, которые развозили партии до 300 кг. Организаторов среди задержанных нет. Сейчас все фигуранты доставлены в СИЗО.