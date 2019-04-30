ИА «Ореанда-Новости». В Московской области сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировала нарколабораторию, где изготавливали особо крупные партии синтетических наркотиков. На месте также был задержан организатор преступного производства, сообщает пресс-служба ведомства.

Организовал лабораторию москвич, чтобы продавать запрещённые вещества в интернет-магазинах. Мужчину взяли с поличным. В его доме найдено 164 кг жидкости, содержащей 28 кг синтетических наркотиков в сухом остатке. Также в домовладении были оборудование, посуда и химические реактивы для производства.

Мужчина под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере».