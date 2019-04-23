23.04.2019, 18:36
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
ИА «Ореанда-Новости». В Махачкале и Грозном разоблачили законспирированную ячейку запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство», сообщают РИА Новости.
В неё входило пять боевиков. Отмечается, что они готовили теракты в отношении полицейских в Чечне и Дагестане. Террористы собирались изготовить бомбу, используя инструкции из интернета.
У задержанных изъяли компоненты для производства взрывчатки, а также оружие и патроны к нему. Кроме того, были найдены суицидального характера.
ФСБ опубликовала запись допроса одного из задержанных исламистов. Он признался, что планировал атаку с помощью квадрокоптера.
В неё входило пять боевиков. Отмечается, что они готовили теракты в отношении полицейских в Чечне и Дагестане. Террористы собирались изготовить бомбу, используя инструкции из интернета.
У задержанных изъяли компоненты для производства взрывчатки, а также оружие и патроны к нему. Кроме того, были найдены суицидального характера.
ФСБ опубликовала запись допроса одного из задержанных исламистов. Он признался, что планировал атаку с помощью квадрокоптера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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