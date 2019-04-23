В неё входило пять боевиков. Отмечается, что они готовили теракты в отношении полицейских в Чечне и Дагестане. Террористы собирались изготовить бомбу, используя инструкции из интернета.У задержанных изъяли компоненты для производства взрывчатки, а также оружие и патроны к нему. Кроме того, были найдены суицидального характера.ФСБ опубликовала запись допроса одного из задержанных исламистов. Он признался, что планировал атаку с помощью квадрокоптера.