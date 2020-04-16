ИА «Ореанда-Новости». Спецслужбы в Красноярске предотвратили вооружённое нападение на школу, сообщает «Коммерсант».



По информации ФСБ, нападение готовил 14-летний школьник. В ходе обысков у него были изъяты обрез, патроны и самодельные взрывные устройства. У него также нашли дневник, где он детально описал планируемое нападение.



Учащегося направили на экспертизу, потом будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом мотивы подростка, а также то, где он раздобыл оружие, не сообщается.