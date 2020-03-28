ИА «Ореанда-Новости». ФСБ России совместно с МВД выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе. Сотрудниками правоохранительных органов было уничтожено две нелегальные оружейные мастерские. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

Преступная группа состояла из жителей Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края. Преступники модернизировали гражданское оружие в боевые аналоги с целью их последующего сбыта.

Из незаконного оборота было изъято 16 единиц оружия, больше 20 килограмм пороха, более 400 патронов.

В спецслужбе уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся также в отношении покупателей данного оружия.

