ИА «Ореанда-Новости» Семеро членов националистической группировки были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности, они подозреваются в совершении целого ряда вооружённых нападений в регионах России. Об этом сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Нападения на националистической почве были совершены в Москве, Владимире и Рязани. В ходе обысков следователи обнаружили и изъяли оружие, снаряжение, носители информации и литературу, которые подтверждают причастность к совершению преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело.