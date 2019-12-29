ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ задержали граждан России, которые готовились совершить теракт в новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ФСБ смогли задержать двух россиян, которые готовились совершить теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

Как оказалось, информацию о подготовке терактов предоставили США.

Сотрудники ФСБ 27 декабря задержали двух россиян. Они готовили несколько терактов в местах массового скопления людей в новогодние праздники.

Ранее Путин позвонил Дональду Трампу и поблагодарил за содействие в борьбе с терроризмом. Американская и российская стороны пришли к соглашению и решили продолжать сотрудничать в борьбе с терактами.



