ИА «Ореанда-Новости». Полиция возбудила дело против группы лиц, которых подозревают в поставках и сбыте наркотиков из Тувы в Красноярский край, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



Сообщается, что один из задержанных является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тува. Источник издания сообщил, что молодой человек оказался сыном одного из чиновников в администрации города Кызыла.



Подозреваемых задержали в ходе «контрольной закупки» в Красноярском крае. В квартире было около двух кг гашиша.