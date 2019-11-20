ИА «Ореанда-Новости». В ФСБ заявили о задержании трёх членов запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», которые вербовали москвичей и жителей области, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что террористы вербовали москвичей с 2014 года. Они переправляли граждан в Сирию, чтобы те участвовали в боевых действиях в составе террористических групп и оказывали другую помощь террористам.



В квартире у задержанных обнаружили фальшивые паспорта и поддельные деньги. Против них возбуждено уголовное дело.