ИА «Ореанда-Новости». Александра Гусова и его коллегу, авторов популярного телеграм-канала, задержали сотрудники ФСБ после жалобы нового председателя правительства РФ. Канал Baza сообщает, что премьер-министр попросил в срочном порядке разобраться с «писателями».

Сотрудники службы безопасности взяли авторов «Футляра от виолончели» ещё 27 января. Александр Гусов и его напарник в своём телеграм-канале писали о громких делах, участниками которых были российские чиновники. Специалисты обыскали владельцев страницы и изъяли у них сим-карту и телефон, дающие доступ к каналу. Чуть позже Гусова отпустили. Официально он опровергнул факт задержания, однако последняя запись в телеграм-канале действительно была опубликована утром 27 января.

По имеющейся информации процессуально-неоформленное задержание было инициативой Михаила Мишустина. Сотрудники ФСБ не смогли сообщить, с чем именно была связана жалоба премьер-министра.