15.02.2020, 13:51
ФСБ задержало украинское судно с браконьерами в Азовском море
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ России задержали украинское судно с браконьерами в Азовском море, сообщает издательство «Интерфакс».
Капитан судна не остановился по первому требованию ФСБ и попытался скрыться. Но сотрудникам российской спецслужбы удалось поймать правонарушителей. Как оказалось, у рыбаков при себе не было удостоверений личности, а также судовых регистрационных документов и разрешения на право вылова рыбы.
На борту судна сотрудники ФСБ обнаружили около 300 представителей камбалы-калкана, а также ставную сеть, которую запрещено использовать при ловле рыбы.
В настоящее время браконьеры и их судно находятся в порту Керчи. ФСБ проводит расследование и устанавливает личность нарушителей.
Капитан судна не остановился по первому требованию ФСБ и попытался скрыться. Но сотрудникам российской спецслужбы удалось поймать правонарушителей. Как оказалось, у рыбаков при себе не было удостоверений личности, а также судовых регистрационных документов и разрешения на право вылова рыбы.
На борту судна сотрудники ФСБ обнаружили около 300 представителей камбалы-калкана, а также ставную сеть, которую запрещено использовать при ловле рыбы.
В настоящее время браконьеры и их судно находятся в порту Керчи. ФСБ проводит расследование и устанавливает личность нарушителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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