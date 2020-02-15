Капитан судна не остановился по первому требованию ФСБ и попытался скрыться. Но сотрудникам российской спецслужбы удалось поймать правонарушителей.На борту судна сотрудники ФСБ обнаружили около 300 представителей камбалы-калкана, а также ставную сеть, которую запрещено использовать при ловле рыбы.В настоящее время браконьеры и их судно находятся в порту Керчи. ФСБ проводит расследование и устанавливает личность нарушителей.