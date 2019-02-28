ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба безопасности возбудила новые административные дела из-за «китовой тюрьмы», которую организовали компании в Приморье. Служба безопасности считает, что компаний "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" нарушили правила рыболовства, что и стало основание для возбуждения дел, пояснили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ сообщили, что специалисты по делу пришли к выводу, что эти компании создали неудовлетворительные условия по содержанию животных, а именно косаток и белух. В связи с этим животных необходимо выпустить на волю – в их естественную среду обитания, но для начала нужно обеспечить период адаптации.

Сообщается, что названные выше компании добывали косаток и белух, транспортировали их и хранили в бухте Приморского края. Экологи окрестили бухту «китовой тюрьмой», там на данный момент содержатся 87 белух и 11 косаток.

Штраф, который грозит организаторам по данным административным статьям предполагает двукратное или трёхкратное увеличение стоимости всех животных, которые там находятся в неудовлетворительных условиях.

Тревогу в октябре прошлого года стали бить «злёные». Greenpeace рассказал о «китовой тюрьме», из которой в Китай планируют продать 13 косаток, занесённых в Красную книгу. 11 особей на продажу содержались именно в Приморье. Защитники животных сообщили, что в основном в «тюрьме» держат детёнышей косаток и белух, животные живут в тесноте и страдают от холода и льда.

Делом заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. Ведомства нашли нарушения со стороны действий сотрудников Росрыболовства, которые занимались отловом животных, было возбуждено уголовное дело.

Дело не осталось без внимания президента. Неделю назад Владимир поручил генпрокурору Юрию Чайке продолжать расследования в бухте, а правительству – проработать требования к содержанию морских млекопитающих. Глава пресс-службы президента Владимир Песков выразил надежду, что в ближайшие сроки животных выпустят на свободу.

С призывом выпустить косаток на волю из «китовой тюрьмы» выступили Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон.