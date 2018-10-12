ИА «Ореанда-Новости». После истории в Ярославской колонии, где над заключёнными издевались с применение физической силы, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организовала проверки в колониях, чтобы выявить правонарушения, в частности такие, когда сотрудники исправительных учреждений позволяют физическую расправу над заключёнными. Пресс-служба ФСИН отчиталась, что было выявлено 168 нарушений.



"В результате проверок выявлено 168 нарушений по порядку применения физической силы и специальных средств", — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН, там же отмечается, что виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего было организована 2101 проверка учреждений. Уточняется, что из 168 случаев выявили «61 факт ненаправления материалов проверок в органы прокуратуры, 104 случая отсутствия видеофиксации фактов применения физической силы и специальных средств и три случая нарушения порядка применения физической силы и специальных средств».

Особое внимание будет уделено последним трём случаям, материалы проверок по ним направят в органы следствия – СК и прокуратуру. Там специалисты изучат и решат, есть ли основания возбуждать уголовные дела.

Напомним, предпосылкой для массовых внеплановых проверок в исправительных учреждениях всех регионах стал случай с избиением сотрудниками ярославской колонии осужденного Евгения Макарова. Видеозапись с его избиением в середине июля опубликовала "Новая газета", кадры стали достоянием общественности, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН, которые участвовали в акте избиения, дело взяли на контроль в центральном аппарате СК.

Уже в августе по указанию директора ФСИН Геннадия Корниенко в каждом территориальном органе действовали комиссии по проведению проверок всех случаев применения сотрудниками УИС силы и специальных средств за прошедший год. Поднимались материалы, в том числе жалобы на избиения, по котором были необоснованно отказано в возбуждении уголовного дела.

Только за первые две недели проверок комиссии удалось выявить 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.