01.04.2020, 08:18
Футбольный и хоккейный клубы России в один день лишились финансирования
ИА «Ореанда-Новости». Клуб "Адмирал", выступающий в Континентальной хоккейной лиге, и участник чемпионата Футбольной национальной лиги клуб "Луч" из Приморья были лишены финансирования в один день. Об этом заявлено на портале краевого правительства.
Министерством спорта региона и оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса было принято решение о приостановке заключения контрактов в сезоне 2020-2021 с игроками в спортивных клубах Приморья.
В сообщении правительства заявлено о том, что неизвестно дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, поэтому средства, предусмотренные на финансирование данных клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд региона на мероприятия по противостоянию коронавирусу.
Министерством спорта региона и оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса было принято решение о приостановке заключения контрактов в сезоне 2020-2021 с игроками в спортивных клубах Приморья.
В сообщении правительства заявлено о том, что неизвестно дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, поэтому средства, предусмотренные на финансирование данных клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд региона на мероприятия по противостоянию коронавирусу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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