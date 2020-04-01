. Об этом заявлено на портале краевого правительства.Министерством спорта региона и оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса было принято решение о приостановке заключения контрактов в сезоне 2020-2021 с игроками в спортивных клубах Приморья.В сообщении правительства заявлено о том, что неизвестно дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, поэтому