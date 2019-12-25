Телеведущий сказал, что на нынешний государственный режим не обращает внимания. Он отметил, что его ни разу не ограничивали в том, о чём он заявляет на своих концертах. По словам Галкина, пока он может шутить про нынешний режим и иронизировать, он может работать. Также Максим Галкин заявил, что если у него такой возможности не станет, он работать не будет.Артист говорит, что считает для себя важным не только смешить зрителей, но и говорить им правду. Комик в своём ответе сказал также, что иногда его лишают возможности транслировать это по телевизионным каналам, но это, по его словам, его не волнует, так как это не его несвобода.