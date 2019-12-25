25.12.2019, 07:11
Галкин высказался о концерте с разоблачением цензуры
ИА «Ореанда-Новости». Артистом Максимом Галкиным было прокомментировано на You-Tube-канале "А поговорить?" собственное высказывание про цензуру на телевидении России.
Телеведущий сказал, что на нынешний государственный режим не обращает внимания. Он отметил, что его ни разу не ограничивали в том, о чём он заявляет на своих концертах. По словам Галкина, пока он может шутить про нынешний режим и иронизировать, он может работать. Также Максим Галкин заявил, что если у него такой возможности не станет, он работать не будет.
Артист говорит, что считает для себя важным не только смешить зрителей, но и говорить им правду. Комик в своём ответе сказал также, что иногда его лишают возможности транслировать это по телевизионным каналам, но это, по его словам, его не волнует, так как это не его несвобода.
Телеведущий сказал, что на нынешний государственный режим не обращает внимания. Он отметил, что его ни разу не ограничивали в том, о чём он заявляет на своих концертах. По словам Галкина, пока он может шутить про нынешний режим и иронизировать, он может работать. Также Максим Галкин заявил, что если у него такой возможности не станет, он работать не будет.
Артист говорит, что считает для себя важным не только смешить зрителей, но и говорить им правду. Комик в своём ответе сказал также, что иногда его лишают возможности транслировать это по телевизионным каналам, но это, по его словам, его не волнует, так как это не его несвобода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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